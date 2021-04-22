Состоялся анонс нового фотоаппарата с мгновенной печатью снимков под названием Polaroid Go. Его уже можно предзаказать в белой расцветке за 100 долларов (около 7,6 тысячи рублей).

Представители компании отмечают, что данное устройство является самой маленькой аналоговой фотокамерой с функцией мгновенной печати. Она обладает следующими габаритами: 6,1 х 8,4 х 10,4 см, поэтому ее можно запросто положить в карман или небольшую сумочку. Гаджет имеет вспышку и зеркальце, позволяющее делать автопортреты.

Емкость аккумуляторной батареи камеры составляет 750 мА*ч. Ее достаточно для создания 15 фотоснимков. При этом одна пачка бумаги включает в себя 16 карточек формата 6,6 на 5,4 сантиметра. Полученные фото тоже легко умещаются в кармане.