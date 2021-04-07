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Один из известных китайских производителей электроники привел интересную статистику по своим смартфонам Meizu 18 и 18 Pro. Он заявил, что 45 процентов пользователей, ставших счастливыми обладателями этих аппаратов, отказались ради них от iPhone. Во всяком случае, об это сообщает веселый тизер, который бренд выложил в социальную сеть Weibo.

Не исключено, что это просто рекламный трюк, так как точно подсчитать пользователей, которые раньше владели iPhone, а теперь перешли на Meizu, абсолютно невозможно. Но тогда возникает вопрос, откуда взялись эти самые 45 процентов.

Новые смартфоны Meizu, появившиеся после довольно длительной паузы, обладают весьма неплохими характеристиками. Так, в модели 18 Pro установлен Amoled-дисплей от Samsung с диагональю 6,7 дюйма, имеется 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Камера включает в себя четыре модуля 50+32+8+3D ToF. Кроме того, можно отметить емкий аккумулятор на 4500 mAh и поддержку быстрой зарядки с адаптером мощностью до 40 ватт.

Младшая модель несколько скромнее. В ней используется экран на 6,21 дюйма, тройная камера и аккумулятор на 4000 mah.

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  • Анна
  • 07.04.2021
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