Михаил Колодочкин, специалист в области авто, перечислил основные причины того, почему весной следует заменить моторное масло в машине.

Согласно его словам, зимой качество технической жидкости значительно ухудшается, так как двигателю приходится дольше работать и с более высокой нагрузкой по причине перегревов и пробок. В нее также попадает водяной конденсат, который негативно сказывается на характеристиках моторного масла.

Менять масло следует из-за уменьшения его уровня, так как в холода уплотнения становятся менее эластичными, что приводит к утечкам. Эксперт добавил, что весной транспортному средству требуется более вязкая жидкость, чем в зимние месяцы. Смена жидкости необходима и в том случае, если авто всю зиму простояло в гараже, так как она начинает окисляться и терять свои свойства.