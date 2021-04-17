70-летняя жительница Одинцово пришла в полицию и пожаловалась на то, что ее внук постоянно проигрывает в игру Counter-Strike. Она заявила, что по неизвестным причинам у соперников постоянно оказывается «оружие лучше, чем у мальчика», а правила игры нарушают какие-то киберзлодеи. Пенсионерка потребовала наказать этих негодяев.

Выяснилось, что внук только начинает осваивать компьютерную стрелялку, поэтому его навыков не хватает, чтобы одерживать победы над противником. Из-за этого он постоянно огорчается, а в последний раз не выдержал и пожаловался бабушке на свои неудачи в Counter-Strike.

Женщина решила, что в такой игре обязательно должен быть кто-то, кто контролирует весь процесс. В полицию она пожаловалась на то, что этот самый администратор злоупотребляет властью и выразила надежду на то, что его накажут.

Полицейские приняли заявление и передали его в отдел по делам несовершеннолетних. Представитель этого подразделения теперь должен будет нанести визит семье и заодно разобраться, почему внука постоянно убивают в игре.