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В ближайшее время мессенджер Telegram позволит проводить групповые видеоконференции, сообщил основатель сервиса Павел Дуров. Он также рассказал подробности об этой новой функции.

По словам Дурова, опция появится уже в мае. Она будет одинаково хорошо работать в мобильной и десктопной версиях, а также обеспечивать максимальный уровень защиты видеоконференций. Также пользователи смогут воспользоваться специально разработанными технологиями подавления шумов и помех для наилучшего качества картинки и звука.

Напомним, что в Telegram регулярно появляются новые опции, существенно расширяющие возможности пользователей мессенджера. Последними нововведениями, к примеру, были временные ссылки, которые позволяют приглашать новых участников в каналы и группы, а также функция удаления сообщений в чатах в автоматическом режиме.

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