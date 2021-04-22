Голландские палеонтологи в ходе исследования останков шеститонной самки тираннозавра Трикс, которые были обнаружены в Северной Америке, создали 3D-реконструкцию ее хвоста. Благодаря этому удалось понять, какой была походка этого огромного доисторического животного.

Ученые рассказали, что хвост тираннозавра весил не меньше тонны. Он крепился между специальными хвостовыми позвонками посредством связок, способных выдержать столь большую нагрузку.

Когда динозавр передвигался, а делал он это на двух ногах, хвост раскачивался то вниз, то вверх, благодаря чему огромная рептилия удерживала равновесие.

Палеонтологи воссоздали походку Трикс и выяснили, что скорость тираннозавра была совсем не такой большой, как считалось раньше. За час самка преодолевала не более 5 километров. То есть, ее скорость была такой же, как и у современного человека.