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Археологическая команда во время раскопок в чилийской пустыне, обнаружила окаменелости динозавра, принадлежавшие ранее неизвестной науке разновидности доисторических ящеров.

Исследователи решили назвать данный вид Arackar licanantay. Они определили, что он является частью рода титанозавров. Речь идет о четвероногих рептилиях, которые питались растениями. Окаменелые кости динозавра были найдены в нескольких десятках километров от Копьяпо, в пустыне Атакама.

Отмечается, что представители данного вида бродили по землям современного Чили более 66 миллионов лет назад. Они обладали небольшой головой, а также длинными хвостом и шеей. От прочих доисторических ящеров эти огромные рептилии отличались более плоской спиной.

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