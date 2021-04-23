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Представители производителя видеокарт NVIDIA порекомендовали игрокам удалить недавнее обновление Windows 10 с индексом KB5001330, так как оно снижает производительность в играх.

На официальном форуме компании один из сотрудников отметил, что при обнаружении резкого падения частоты кадров и других ошибок в игровых проектах следует удалить обновления KB5001330 и KB5000842 для операционной системы Microsoft. То же самое рекомендуют сделать обладателям графических ускорителей AMD.

Убрать обновления не очень сложно. Вначале следует нажать на кнопку «Параметры» в меню Пуска, а затем перейти в раздел «Обновление и безопасность». Далее выберите категорию «Просмотр журнала обновлений». В конце откройте вкладку «Удалить обновления» и выберите необходимые апдейты. Не забудьте потом перезагрузить компьютерную систему.

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