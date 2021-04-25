Фотошпионы разместили видеоролик, на котором запечатлен новый японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Он был снят прямо рядом с парковкой завода автопроизводителя.

Судя по появившейся записи, новинка будет несильно отличаться от предшественника. К различиям во внешнем виде можно отнести лишь измененную переднюю оптику, зауженные задние фонари, рельефный капот, иные бамперы и увеличенную в размерах радиаторную решетку. Внутри при этом можно увидеть новое 3-спицевое рулевое колесо, цветную панель приборов и огромный сенсорный экран на центральной консоли.

Кнопка для запуска мотора получит дактилоскопический датчик, который позволит машине быстрее идентифицировать водителя, моментально активируя ранее заданные настройки для климат-контроля, зеркал и сидения. Данных о силовых агрегатах и коробках переключения передач все еще нет. Аналитики при этом считают, что 6-скоростная АКП будет заменена новым 10-ступенчатым «автоматом», а вместо 4,6-литрового бензинового двигателя будет использоваться гибридная установка.