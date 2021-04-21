Якуб Кулганек, занявший пост главы внешнеполитического ведомства Чехии рассказал об отношениях с Россией и их перспективах. Он отметил, что в появившихся недавно серьезных проблемах виновата совсем не Прага.

По словам нового министра, ему вместе с союзниками Чехии придется предпринимать какие-то шаги в отношении РФ в самое ближайшее время. Кулганек также отметил, что сделает все возможное, чтобы «действовать взвешенно».

На сегодня у Кулганека уже запланирована встреча с российским послом в Праге Александром Змеевским. Уже известно, что главной ее темой станет реакция РФ на действия Чехии по отношению к дипломатам, которые были высланы из страны якобы за сотрудничество со спецслужбами.

Напомним, что в минувшую субботу Чехия обвинила РФ в организации взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. Одновременно с этим были высланы 18 дипломатов. Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешского дипломатического корпуса.