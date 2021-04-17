Представители Google сообщили, что для сервиса Earth вышло обновление, дающее возможность понаблюдать за изменениями земного ландшафта за последние 37 лет.

Согласно их словам, в этот сервис было загружено свыше 24 000 000 фотоснимков, сделанных за отрезок времени между 1984 и 2020 годами, – это более 20 000 терабайт данных. В подготовке этого обновления принимали участие специалисты NASA, американской геологической службы, ESA и Европейской комиссии.

Теперь любой желающий может выбрать необходимый ему район и взглянуть, как изменился его ландшафт за последние три десятилетия. В компании надеются, что эта информация позволит начать массу важных дискуссий и поможет изменить мнение людей о ряде глобальных проблем.