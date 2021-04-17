читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Google сообщили, что для сервиса Earth вышло обновление, дающее возможность понаблюдать за изменениями земного ландшафта за последние 37 лет.

Согласно их словам, в этот сервис было загружено свыше 24 000 000 фотоснимков, сделанных за отрезок времени между 1984 и 2020 годами, – это более 20 000 терабайт данных. В подготовке этого обновления принимали участие специалисты NASA, американской геологической службы, ESA и Европейской комиссии.

Теперь любой желающий может выбрать необходимый ему район и взглянуть, как изменился его ландшафт за последние три десятилетия. В компании надеются, что эта информация позволит начать массу важных дискуссий и поможет изменить мнение людей о ряде глобальных проблем.

Вам может понравиться

В планеты земного типа может быть встроен «ликвидатор» сложной жизни

Роберт Уордсворт, исследователь из США, отметил, что планеты наподобие Земли могу обладать «встроенным ликвидатором» сложных форм жизни. Речь идет о полном оледенении мира. Согласно словам специалиста, Земля может полностью оледенеть,

В США создали самую белую краску в мире с эффектом охлаждения

Исследователям из США удалось разработать наиболее белую краску в мире на базе сульфата бария. Она может охлаждать помещения в жаркие дни. Специалисты смогли создать уникальный краситель, способный отражать до 98

Анализ древних орудий труда позволил изучить распределение гендерных ролей в эпоху раннего неолита

Команда исследователей из Британии и Испании изучила древние орудия труда и выяснила, что распределение ролей по гендерному признаку случилось в период раннего неолита, когда только зарождалось сельское хозяйство. Специалисты провели
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 17 апреля – дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |