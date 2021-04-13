Любые изменения состояния кожи, появление родинок и родимых пятен у человека, которому уже исполнился 21 год, являются достаточным поводом для визита к врачу, считают британские медики. Они заявляют, что подобные симптомы могут указывать на развитие рака кожи.

Обязательно следует показаться специалистам, если родинки на теле вдруг начинают провоцировать сильный зуд, кровоточить или покрываться корочкой. Вполне вероятно, что это признак серьезного заболевания, диагностировать которое могут только профессионалы.

Рак кожи, по словам медиков, может развиваться из-за генетической предрасположенности к этому заболеванию, а также из-за курения, воздействия на кожный покров какой-либо опасной химии, ионизирующего или ультразвукового излучения. Еще одним негативным фактором является и ВПЧ – вирус папилломы человека.