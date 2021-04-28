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Команда исследователей рассказала о быстром способе восстановления обоняния после выздоровления от COVID-19. Для этого необходимо тренировать нос с использованием сильных запахов.

Специалисты отметили, что кортикостероиды не помогут в возвращении обоняния после коронавируса, так как они в основном борются с воспалением или заложенностью носа. В данном же случае возможность ощущать запахи пропадает по причине поражения нервной системы. Применение данных препаратов также может привести к побочным эффектам.

По этой причине ученые рекомендуют заняться тренировкой своего носа, используя для этого 4 источника определенных запахов. Речь идет об эвкалипте, гвоздике, лимоне и розе. Необходимо нюхать их два раза в день. Можно также использовать молотый кофе, духи, ваниль и цедру. Многочисленные исследования показали, что данный способ позволяет с высокой вероятностью восстановить обоняние в кратчайшие сроки.

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