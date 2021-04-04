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Специалисты Массачусетского Университета обнаружили новую биосигнатуру, которая может указать на возможность проявления жизни на других планетах.

Как сообщается, сейчас потенциальными биосигнатурами, которые относятся к химическим соединениям и определяют жизненные процессы, являются кислород, вода и углекислый газ. Сейчас учёные добавили к этому списку углеводород, который называется изопрен. Как указывается, эта биосигнатура также способна указать на возможность проявления жизни.

При помощи транзитной фотометрии и доплеровской спектроскопии учёным удалось получить спектры с других планет и выяснить их химический состав. Однако на данный момент специалисты испытывают недостаток информации из-за ограничений существующих телескопов.

Осенью запланирован запуск космического телескопа Джеймса Уэбба, и, как считают специалисты, он даст возможность изучать биосигнатурные газы, которые предполагают существование жизни на экзопланетах, при помощи более длинных волн и улучшенной чувствительности.

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  • Анна
  • 04.04.2021
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