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Вот что вам нужно знать:  создание этой новой услуги обойдется в 2 миллиарда долларов в течение пяти лет и потребует более 15 000 сотрудников. В апреле 2020 года было объявлено, что министерство ВВС США определило 23 подразделения ВВС США , выполняющих космические миссии, и они будут переданы Космическим силам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена отказаться от шутливого комментария о Космических силах Соединенных Штатов, а затем подтвердила, что шестой и новейший вид вооруженных сил США не будет ликвидирован.

«Они абсолютно пользуются полной поддержкой администрации Байдена, – сказал Псаки на брифинге 3 февраля 2021 года. – И мы не пересматриваем решение о создании Космических сил».

Однако с тех пор, как они были официально созданы в конце 2019 года, Космические силы США стали предметом нескольких шуток, чему не способствовал тот факт, что сервис потокового видео Netflix выпустил свой комедийный сериал Space Force. Дело в том, что Космические силы США на самом деле являются подразделением вооруженных сил, которое было создано в соответствии с Законом о государственной обороне, подписанным 20 декабря 2019 года президентом Дональдом Трампом.

Происхождение

Космические силы были созданы для организации, обучения и оснащения военного персонала с упором на космические операции.

Его официальное происхождение восходит к июню 2018 года, когда президент Трамп приказал Пентагону приступить к планированию Космических сил как шестого независимого подразделения военной службы, что сделало его первой новой военной службой за более чем 70 лет. Последним «новым» видом вооруженных сил стали ВВС США, созданные в 1947 году.

Подробности были опубликованы Министерством обороны в августе 2018 года, а в марте 2019 года в Конгресс было направлено предложение о создании службы, которая будет входить в ведение Министерства военно-воздушных сил во многом так же, как и Корпус морской пехоты США. Департамент военно- морского флота . Предложение также включало назначение новой должности – заместителя министра военно-воздушных сил по космосу, которая является гражданской должностью, подчиняющейся секретарю военно-воздушных сил.

Создание этой новой службы обойдется примерно в 2 миллиарда долларов в течение пяти лет и потребует более 15 000 сотрудников. В апреле 2020 года было объявлено, что министерство ВВС США определило 23 подразделения ВВС США , выполняющих космические миссии, и они будут переданы Космическим силам.

Секретарь ВВС Барбара Барретт вместе с начальником Управления космических операций генералом Джоном «Джеем» Рэймондом и начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Голдфейном руководили переводом. Кроме того, в результате этой передачи около 1840 единиц ВВС будут переданы Космическим силам из почти двух десятков единиц.

Печать – не из “Звездного пути”

Одним из самых больших раскопок в СМИ, направленных на этот новый вид вооруженных сил США, было очевидное сходство его официальной печати с печатью вымышленного «Звездного флота» из телесериала «Звездный путь». Джордж Такей, сыгравший главную роль в оригинальном сериале в конце 1960-х годов и в нескольких фильмах, написал в Твиттере, что видит сходство.

Пока он шутил, были те, кто обвинил тогдашнего президента Трампа за «кражу» дизайна. Фактически, телешоу основывалось на символе, используемом для первых ВВС США, в котором использовался символ дельты, а также на ранних эмблемах космических организаций ВВС, датируемых 1961 годом.

Действительно Стражи Галактики

Поскольку Космические силы являются частью Департамента Военно-воздушных сил, они приняли звания ВВС – в то время как рядовые в ВВС США называются «летчиками», а в Космических силах – «специалистами». Офицерские звания останутся прежними – так что любой, кто надеется на адмиралов Космических сил, должен будет согласиться с тем, что вместо него будут генералы.

Однако член палаты представителей Дэн Креншоу (штат Техас), бывший морской котик США, был среди тех, кто поддержал статью, написанную актером « Звездного пути» Уильямом Шатнером, о том, что военно-морские силы будут более подходящими, учитывая, что Космические силы могут комментировать корабли. не самолет.

Кроме того, в то время как военнослужащие – «солдаты», военно-морские силы – «моряки», «морские пехотинцы» корпуса морской пехоты и «летчики» ВВС, персонал космических сил – «стражи», что также заслуживает сравнения поп-культуры Стражи Галактики серии комиксов и фильмов Marvel Comic .

Не космическое командование

Самая большая путаница сейчас связана с Космическим командованием США , которое на самом деле не то же самое, что Космические силы. Космические силы выросли из Космического командования ВВС, в то время как Космическое командование было создано как отдельное подразделение, которое имеет возможность вызывать служебные компоненты из различных ветвей вооруженных сил.

Космическое командование США (USSPACECOM или SPACECOM) – это объединенное боевое командование Министерства обороны (DoD), которое отвечает за военные операции в космическом пространстве, особенно за операции на высоте более 60 миль над уровнем моря.

Космическое командование работает с армией США через Командование космической и противоракетной обороны (SMDC), но также и с Космическими силами через Командование космических операций (SpOC). В январе арсенал Редстоун армии США за пределами Хантсвилля, штат Алабама, был назван новой штаб-квартирой космического командования, где также базируется SMDC.

Питер Сучиу – писатель из Мичигана, который внес вклад в более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Он регулярно пишет о военном стрелковом оружии и является автором нескольких книг по военным головным уборам, в том числе «Галереи военных головных уборов» , доступной на Amazon.com .

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