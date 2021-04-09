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Археологи обнаружили на юге Египта древний город, чей возраст оценивается более, чем в 3,4 тысячи лет.

Раскопки начались ещё осенью 2020 года неподалёку от Луксора. Археологам нужно было отыскать погребальный храм Тутанхамона. Спустя некоторое время после начала раскопок археологи обнаружили, что нашли огромный город. Отмечается, что он достаточно хорошо сохранился, а стены домов были почти не повреждены. В помещениях домов была найдена утварь, словно люди ушли, всё оставив на своих местах.

Как предполагают специалисты, город основали во времена фараона Аменхотепа III. В то время, по всей видимости, город был наиболее крупным административным центром региона. Учёные отметили, что со времён нахождения гробницы Тутанхамона открытие этого города является важнейшей находкой в Египте.

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