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В Сети распространяется информация, что на Украину была переброшена военная техника образца НАТО.

В частности, пишет об этом издание “Русская Весна”, подкрепляя слова видеороликами, размещенные в своём telegram-канале.

Свои выводы эксперты сделали после изучения фотографий и видеозаписей, снятых свидетелями в окрестностях Харькова.

Согласно имеющейся информации, при помощи железной дороги на Донбасс отправляют БМП М2 Bradley США, а также FV101 Scorpion Великобритании. Кроме того, отмечаются топливозаправщики и вагоны, в которых перевозят разные боеприпасы.

Как сообщается, военная техника доставляется на Украину через Польшу. Затем ВСУ перенаправляют доставленное вооружение на Донбасс.

 

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