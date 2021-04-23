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На канале Mash в «Телеграме» сообщили, что в подмосковной Рублевке случилась дорожная авария, участником которой стал отечественный минивэн Aurus Arsenal.

Отмечается, что данное происшествие случилось на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от населенного пункта Жуковка. Автор поста отмечает, что друг в друга врезались сразу 6 автомобилей, включая один рейсовый микроавтобус. По предварительным данным, в этой аварии пострадала женщина – она получила легкие травмы.

Что касается минивэна Arsenal, то у него значительно пострадала передняя боковая часть. Однако в целом автомобиль получил незначительный ущерб. Напомним, что данный автомобиль был разработан в рамках проекта «Кортеж» и относится к транспорту представительского класса.

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