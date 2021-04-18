Независимый дизайнер опубликовал рендеры внедорожника ЗИЛ-130, который может быть создан предприятием русскоговорящего бизнесмена, живущего в США.

Согласно словам автора изображений, новый паркетник, возможно, получит современный внешний вид, который будет схож с дизайном других современных кроссоверов, и будет продаваться по доступной цене. По слухам, его могут создать на основе моделей американской марки Jeep.

Отмечается, что в качестве силовых установок могут быть выбраны двигатели Chrysler. К примеру, на него можно установить 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 150 «лошадок» или 175-сильный мотор объемом 2,5 литра. Пару этим агрегатам может составить 9-скоростная АКП. Внедорожник также получит систему полного привода.