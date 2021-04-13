Из-за алгоритма, который подключается к сети, чтобы проверить подлинность трофеев игрока приставка PlayStation 5 не дает возможности играть без соединения с интернетом. При попытке запуска она выводит на дисплей ошибку, а видеоигры просто не запускаются.

Уточняется, что происходит это только в том случае, если расположенная на материнской плате батарейка исчерпала свой заряд. Если этого не произошло, то алгоритм считывает список достижения с микросхемы CMOS.

Напомним, что в скором времени все консоли Sony PS5 снабдят так называемой Защитой Денуво. Она предназначена для обеспечения безопасности интеллектуальной собственности. То есть, препятствует использованию читов, позволяющих получать разнообразные платные функции приложений без необходимых транзакций.

В настоящее время для разработчиков игр уже открывается доступ к Защите. Сообщается, что она не повлияет на производительность программного обеспечения и приставки, но полностью исключит применение читов.