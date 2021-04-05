Сотрудники NASA подсчитали, что на полный обход Луны требуется всего 91 день. Именно столько понадобится времени, чтобы пройти 10,9 тысячи километров лунной поверхности.

Согласно их словам, астронавты миссии «Аполлон» перемещались по естественному спутнику Земли со скоростью всего 2,2 километра в час. Причиной этому стали тяжелые скафандры, однако с современным снаряжением людям удастся перемещаться по Луне со скоростью примерно 5 километров в час. Поэтому в теории они смогут обойти ее за 91 день.

Однако Эйдан Коули, научный консультант, отметил, что это «голая» статистика, предполагающая, что человек будет идти по спутнику без остановки. В действительности же он сможет идти не больше четырех часов в день. Ему также потребуются значительные запасы кислорода, воды и еды. В результате на обход Луны потребуется примерно 547 дней. С нынешними технологиями сделать это невозможно. Эксперт считает, что подобная возможность появится лишь в 2040-х годах.