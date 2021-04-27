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Исследователи обнаружили в Императорских горах – подводный хребет, расположенный в северо-западной области Тихого океана, – новый тип гигантских осьминогов, получивший наименование Grimpoteuthis imperator.

Обычно новые разновидности животных изучают при помощи вскрытия, однако в данном случае специалисты решили воспользоваться МРТ, анализом генов и микро-КТ, чтобы не повредить моллюску. В результате они смогли исследовать раковину, систему пищеварения, жабры и нервную систему осьминога.

Ученые обнаружили, что данный вид имеет неповторимую для других осьминогов форму сердца. У него также были 2 больших головных плавника, которые характерны для его рода. Отмечается, что данные морские создания встречаются на глубине в 6-7 километров.

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