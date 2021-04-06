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Ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные препараты можно принимать исключительно по назначению специалиста, уверен врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал о последствиях, к которым приводит бесконтрольное применение этих лекарств.

По словам Мясникова, прием аспирина при головной боли способен оказать негативное влияние на желудок. В ситуации, когда в ЖКТ уже присутствует бактерия Helicobacter pylori НПВП провоцируют более серьезные проблемы. Так, они могут вызвать кровотечение в мозг или обострение язвы, что приведет к летальному исходу.

Эксперт также рассказал, что раньше аспирин рекомендовали принимать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако сегодня с этой практикой покончено из-за слишком высокого риска, который влечет за собой употребление ацетилсалициловой кислоты.

Мясников заявил, что если даже пациент вынужден принимать аспирин, то одновременно с ним нужно пить также препараты, которые обеспечивают защиту желудка от негативного воздействия НПВП.

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