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Исследователи считают, что находящиеся в вечной мерзлоте микроорганизмы могут стать причиной возникновения углеродной бомбы на Стурдаленском болоте в случае дальнейшего увеличения температуры воздуха.

Данная болотистая местность расположена в Швеции. Всего несколько десятков лет назад считалось, что данный регион находится в вечной мерзлоте, но со временем он стал оттаивать. При этом тут находились микроорганизмы, производившие метан, который скапливался под землей. Повышение температуры приводит к освобождению газа.

В ближайшем будущем болото полностью оттает. Согласно подсчетам специалистов, вечная мерзлота содержит в себе около 1600 миллиардов тон газа. Его освобождение способно негативно повлиять на земную атмосферу. Ученые добавляют, что имеющиеся тут бактерии могут намного увеличить скорость таяния ледников.

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