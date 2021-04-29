Корпорация Microsoft собирается выбрать новый шрифт по умолчанию в Office в 2022 году. Сейчас эту функцию выполняет Calibri.

При этом компания не планирует заменить его существующим шрифтом – специально для этого она заказала 5 новых начертаний, один из которых и станет следующим стандартом в программе. Среди них имеются как традиционные, так и более современные шрифты. Сейчас идет сбор отзывов о каждом из них среди пользователей.

Самым классическим из представленных стилей является Tenorite, похожий на осовремененный вариант Times New Roman, который был представлен десятки лет назад. Он имеет широкие четко начертанные символы. При этом более привычно выглядит шрифт Seaford. Пользователи отмечают, что он лучше всего подходит для чтения больших текстов.