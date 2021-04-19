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До конца лета Россия достроит «Северный поток-2», заявил украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич. Он также сообщил, что после этого Киев потеряет транзит российского газа.

По словам специалиста, в этом виновата только Украина и никто другой. Возмущения ее властей по поводу «Северного потока-2» выглядят по меньшей мере странно. Потому что газ является российским продуктом и пути его доставки имеет право выбирать только она. Рассказы же властей об энергетической войне диктуются Соединенными Штатами и не имеют никакого смысла.

Марунич уверен, что еще в 2010–2013 годах, когда у власти был Виктор Янукович, Украине нужно было подписать с РФ соглашения о совместном управлении ГТС. В этом случае Киев до сих пор бы получал российский газ, а проект «Северный поток-2» даже не появился бы на свет. Однако момент был упущен, из-за чего Украина потеряет средства от транзита уже в этом году.

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