Компания Lenovo возвращает на российский рынок смартфоны своей компании.

Как сообщается, первым будет представлен бюджетный смартфон Lenovo K12 Pro. Продажи устройства начнутся уже 23 апреля. Рекомендованная стоимость смартфона составляет 12 990 рублей, однако такая цена будет установлена только до 1 мая. После этого стоимость смартфона увеличится на 2 тысячи рублей.

Смартфон имеет 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, процессор Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Есть возможность расширения памяти при помощи microSD. Также смартфон получил аккумулятор на 6000 мАч, который позволит устройству работать до 60 часов.

Имеется тройная камера с основным датчиком на 64 Мп и двумя на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.