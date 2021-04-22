Якуб Кулганек, на днях назначенный главой МИД Чехии, запросил помощь стран-участниц НАТО из-за того, что работа чешского посольства в Москве фактически оказалась парализованной. Он отметил, что РФ выдворила 20 представителей дипмиссии, что не дает ей выполнять свои функции в полном объеме.

Напомним, что высылка 20 чешских дипломатов стала симметричным ответом на такие же действия Праги. Последняя заявила, что 18 сотрудников посольства России работают на спецслужбы, из-за чего объявила всех персонами нон-грата.

Жесткий ответ России застал Чехию врасплох. Теперь она вынуждена обращаться к странам Североатлантического альянса, чтобы получить консультацию по дальнейшей организации работы своего посольства.

Высылка российских дипломатов связана с обвинениями, которые Чехия предъявляет России. Москва якобы была организатором взрывов во Врбетице в 2014 года, которые исполнили «два агента ГРУ».