читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Якуб Кулганек, на днях назначенный главой МИД Чехии, запросил помощь стран-участниц НАТО из-за того, что работа чешского посольства в Москве фактически оказалась парализованной. Он отметил, что РФ выдворила 20 представителей дипмиссии, что не дает ей выполнять свои функции в полном объеме.

Напомним, что высылка 20 чешских дипломатов стала симметричным ответом на такие же действия Праги. Последняя заявила, что 18 сотрудников посольства России работают на спецслужбы, из-за чего объявила всех персонами нон-грата.

Жесткий ответ России застал Чехию врасплох. Теперь она вынуждена обращаться к странам Североатлантического альянса, чтобы получить консультацию по дальнейшей организации работы своего посольства.

Высылка российских дипломатов связана с обвинениями, которые Чехия предъявляет России. Москва якобы была организатором взрывов во Врбетице в 2014 года, которые исполнили «два агента ГРУ».

Вам может понравиться

Морская авиация вскоре получит новые истребители Су-30СМ2

До конца следующего года морская авиация РФ получит больше двадцати новых истребителей Су-30СМ2. Эти воздушные машины прошли углубленную модернизацию, которая существенно расширила их возможности. Главные отличия от обычной версии Су-30СМ

В Бразилии призвали США не вмешиваться в дела славянских государств

Американскому президенту Джо Байдену, увлекшемуся дестабилизацией ситуации в России, пора бы оставить это занятие и сосредоточиться на решении внутренних проблем США, считают бразильские читатели издания Folha de S. Paulo. По

Диетолог Ольга Перевалова посоветовала есть апельсины с кожурой

В апельсинах содержится много витамина C, но чтобы сохранить его и получить максимальную пользу от тропического фрукта, надо правильно его есть, рассказала специалист-диетолог Ольга Перевалова. Она отметила, что в идеале
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 13 °C |