Исследователи из Красноярска обнаружили мутации в генах, указывающие на предрасположенность человека к тяжелому течению бронхиальной астмы.

Чтобы не допустить осложнений, медикам требуются особые прогностические маркеры, которые позволили бы им определить риск развития тяжелой формы болезни. Для их выявления команда красноярских ученых попыталась отыскать факторы, оказывающие влияние на заболевание. Одним из главных оказалась врожденная предрасположенность, которая связана с генными мутациями.

Однако этого фактора все равно недостаточно для тяжелого течения бронхиальной астмы – требуется дополнительный толчок в виде плохой экологической обстановки, сильного стресса или аллергенов. При этом полученные результаты помогут в создании методических рекомендаций для предотвращения неконтролируемого развития заболевания.