Коронавирусная инфекция уже в два раза превосходит грипп по числу осложнений заболевания, сообщает глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Он также отмечает, что вакцинация позволит предотвратить не только проникновение в организм патогена, но и вызываемые ним проблемы со здоровьем.

Министр заявил, что Covid-19 отличается от гриппа и других вирусных инфекций осложнениями, которые бьют по нервной системе человека. Эти недуги, по словам Мурашко, могут быть либо неврологическими, либо даже психиатрическими.

Ранее о подобных осложнениях рассказывал Александр Софронов, возглавляющий столичную психиатрическую больницу №3. Он описал пациентов, которые после выздоровления от коронавирусной инфекции начали страдать тревожными расстройствами и депрессивными состояниями. Однако это, по словам специалиста, лишь самые легкие последствия Covid.