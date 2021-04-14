После того как российский президент Владимир Путин сделал вторую инъекцию в рамках вакцинации, в России стремительно увеличилось число желающих также пройти эту процедуру, сообщает издание «Ведомости». Авторы утверждают, что получили информацию от проверенных источников в администрации российского лидера и правительстве столицы.

Сообщается, что после прививки главы государства число желающих пройти вакцинацию в Москве увеличилось в четыре раза. Такой эффект длился около трех дней подряд.

Источники предполагают, что граждане РФ ждали, пока Путин сделает инъекцию, чтобы последовать его примеру.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что глава государства сделал прививку одним из препаратов российского производства. Она также отметила, что рада вакцинации президента.

Напомним, что первую инъекцию Путину сделали 23 марта. При этом он не захотел вакцинироваться на камеры и заявил, что при желании можно и перед объективно вколоть себе какой-то другой препарат, введя зрителей в заблуждение.