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США и НАТО затеяли беспрецедентную провокационную операцию у российских границ, замаскировав ее под учения «Защитник Европы – 2021». По словам главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу, в рамках этой авантюры к рубежам страны стягивается группировка войск Североатлантического альянса численностью 40 000 солдат и офицеров. Также перебрасывается всевозможная техника.

Военный историк и аналитик Юрий Кнутов заявил, что несмотря на такие силы, Соединенным Штатам и НАТО все же не удастся воплотить в реальность планы на провокации у границ России и эскалацию конфликта на Донбассе.

Кнутов рассказал, что на российских рубежах сейчас находится две армии и три соединения десантников. Кроме того, Россия грамотно перебрасывала к своим рубежам боевую технику, подготовила в любым сценариям развития событий противовоздушные войска и авиацию. Поэтому при попытке дестабилизировать ситуацию США неизбежно столкнуться с серьезными проблемами.

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