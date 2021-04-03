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Представители корпорации Tianshu Zhixin из КНР сообщили, что в скором времени начнется массовый выпуск графических чипов Big Island, которые предназначены для систем обработки информации.

Новый процессор разработан на основе 7-нанометрового техпроцесса и применяет упаковку 2.5D CoWoS. Его производством при этом займется предприятие TSMC, расположенное на Тайване. Отмечается, что новинка сможет предложить в 2 раза большую производительность в сравнении с аналогами от западных производителей.

Несмотря на огромную вычислительную мощность, этот чип имеет низкий уровень потребления энергии и обладает отличным соотношением стоимости к производительности. Компания заявляет, что потенциал процессора на два года опережает возможности других китайских чипсетов. В Сети были также опубликованы его изображения.

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