Николай Малышев, врач-инфекционист, заявил, что людям, сделавшим прививку от COVID-19 или переболевшим им, следует через 6 месяцев вновь проверить показатель антител.

Согласно его словам, уже спустя полгода у организма начинает ослабевать выработавшийся иммунитет к заболеванию. Он добавил, что повторно смотреть уровень антител должны в той же лаборатории, что и при первой проверке, так как в разных местах могут использовать различные тест-системы, которые зачастую выдают разные данные.

При этом эксперты напоминают, что при наличии антител, выработавшихся в результате болезни, нет необходимости вакцинироваться. Они отмечают, что прямо сейчас необходимо прививать тех людей, которые ни разу не переболели коронавирусной инфекцией.