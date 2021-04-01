Около 430 тысяч лет назад к Земле летел огромный метеорит, который до столкновения с планетой успел превратиться в струю раскаленного металла. Такой вывод сделали геологи из разных стран, возглавляемые доктором Матиасом ван Гиннекеном из Великобритании.

Ученые нашли следы этого метеорита во время исследований на территории Восточной Антарктиды. Они рассказали, что небесное тело имело размеры до 50 метров. Однако оно расплавилось, чем и объясняется отсутствие кратера.

На месте падения геологи обнаружили только небольшие частицы, размер которых не превышает 300 микрометров.

После исследования остатков метеорита посредством лазерного анализа и их изучения под микроскопом эксперты заявили, что они содержать большое количество никеля. Что является подтверждением неземного происхождения частиц. Также, по словам ученым, эти частицы долгое время пробыли в ледяной толще и высвободились только после таяния льда.

Геологи заявляют, что подобные исследования весьма важны, так как они позволяют оценить возможность столкновения различных небесных тел с нашей планетой в будущем.