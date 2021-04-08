В издании Forbes, сославшись на команду специалистов Check Point, сообщили, что обладателям Android-смартфонов следует деактивировать опасные настройки приложений, угрожающие сохранности их личных данных.

Эксперты указали, что киберпреступники теперь умеют отправлять сообщения с вредоносными ссылками и файлами от имени людей, которые присутствуют в контактах пользователя, поэтому рекомендуют не переходить по подозрительным адресам. Появились также приложения, способные красть персональные сведения, причем их можно встретить даже в магазине Play Store. Например, одно из них предлагает бесплатный доступ к сервису Netflix, но вместо этого крадет все данные с телефона.

Большой уязвимостью также обладает программа «Прослушиватель уведомлений», которая имеет доступ ко всем уведомлениям владельца гаджета. Специалисты советуют проверить настройки приложения и выключать те, которые кажутся наиболее опасными. Они также посетовали на то, что Google все никак не может побороть появление вредоносного ПО в своем магазине.