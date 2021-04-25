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Дни с 4 по 7 мая, согласно недавнему указу Путина, будут являться нерабочими. В итоге, у россиян получаются длинные майские праздники – с 1 по 11 мая включительно.

Однако многие ещё до этого указа оформили себе отпуск с 4 по 7 мая, намереваясь продлить себе отдых. В итоге получается, что взятые дни на отдых попросту пропадают зря. Как можно решить этот вопрос, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец изданию «Российская газета.

Согласно её заявлению, следует попробовать отозвать свой отпуск. Кроме того, можно договориться перенести свои отпускные дни. Однако и в том, и в другом случае, необходимо согласование с работодателем.

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