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Выход из строя торпедных аппаратов привел к тому, что единственная польская подлодка теперь не в состоянии стрелять, рассказал автор блога на военную тематику bmpd. Он пояснил, что внутри этих пусковых установок вздулись уплотнители и направляющие башмаки, из-за чего зарядить в них торпеды не представляется возможным.

Эксперт рассказал, что единственной субмариной польского флота является построенная в Советском Союзе лодка Orzel. В ней предусмотрено наличие шести торпедных аппаратов, однако все они сейчас находятся в нерабочем состоянии.

Кроме того, польские инженеры установили, что неполадки имеются также в системе «Мурена-Э», обеспечивающей автоматическую перезарядку. Перестало функционировать и устройство для погрузки боеприпасов на борт подлодки.

За последние два месяца ВМС Польши дважды объявляли конкурс на ремонт всех упомянутых узлов, однако оба раза желающих заниматься восстановлением субмарины не нашлось. Эксперты считают, что починить торпедные аппараты и все остальное уже не представляется возможным.

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