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В издании The Wall Street Journal сообщили, что в ДТП, произошедшем в Техасе, с участием электрокара Tesla, ехавшего на автопилоте, погибли 2 человека.

Отмечается, что данный инцидент случился 17 апреля в округе Харрис. Согласно предварительной информации электрокар не смог вписаться в поворот, из-за чего на большой скорости влетел в дерево. Затем электромобиль охватило пламя. Пожарным удалось полностью потушить его лишь через 4 часа.

В автомобиле находились двое мужчин: один сидел на переднем пассажирском кресле, а второй – на заднем. На данный момент все еще ведется предварительное расследование, однако полицейские уверены в том, что на водительском сидении никого не было. Представители Tesla пока никак не прокомментировали данную новость.

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