В NASA сообщили о получении первого цветного снимка Марса, сделанного с воздуха дроном под названием Ingenuity, прибывшим на Красную планету вместе с ровером Perseverance.

Отмечается, что фотография внеземного ландшафта была сделана беспилотником во время его 2-uj полета в атмосфере другой планеты. На опубликованном фотоснимке можно увидеть тень от летательного аппарата, части его корпуса и следы от колес марсохода. Дрон находился на высоте 520 сантиметров от марсианской поверхности.

В СМИ напоминают, что NASA впервые отправила на Красную планету летающий беспилотник. Он был разработан таким образом, чтобы иметь возможность совершать краткосрочные полеты в атмосфере Марса. Его второй полет длился примерно 40 секунд.