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Немецкие палеогенетики, представляющие Университет Макса Планка, изучили ДНК неандертальцев, найденные в пещерах комплекса Атапуэрка и наткнулись на следы массовых миграций древних людей. Кроме того, они обнаружили доказательства пребывания в пещерах двух совершенно разных популяций.

Профессор Мадридского университета Хуан-Луис Арсуага заявил, что одна из них полностью исчезла перед появлением второй. Он отметил, что ученые пытаются определить, что стало причиной для этого – климат, который примерно 100 тысяч лет назад начал резко меняться, или изменения в анатомии неандертальцев.

Установить исчезновение одной популяции и появление другой удалось посредством извлечения из грунта всех имеющихся фрагментов генома и их расшифровки. Для этого пришлось тщательно исследовать состав почвы в пещере.

Ранее подобные исследования проводились на Алтае и в Европе, где также были обнаружены ДНК двух разных популяций. Ученые продолжают изучать найденные фрагменты, чтобы разгадать загадку полного исчезновения одной из групп неандертальцев.

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