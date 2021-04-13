Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что намереваются решить все проблемы игры и привести её к максимально возможному качеству.

Об этом сообщил директор студии CD Projekt RED Адам Кичиньский. Согласно его заявлению, они не собираются класть игру на полку. Он выразил убеждение, что в будущем они смогут довести игру до такого уровня, чтобы гордиться ею и продавать её ещё долгие годы.

Кроме того, Кичиньский отметил, что Cyberpunk 2077 в скором времени может вернуться в PlayStation, и патч 1,2 стал шагом на пути к этому.

Кичиньский также рассказал, что ранее они думали над создание онлайн-игры по Cyberpunk 2077, однако в итоге отказались от этой идеи. Причиной стало то, что у студии нет опыта в разработке онлайн-игр, и они всегда работали только над одиночными играми.