Компания Casio представила первые смарт-часы, способные выдерживать погружение в воду на глубину до 200 метров. Кроме того, противоударный корпус, выполненный с использованием титана, выдерживает даже сильные удары и не пропускает внутрь влагу и пыль.

Модель GSW-H1000, которая входит в линейку G-Shock, имеет сразу два дисплея, на каждый из которых владелец может выводить всю необходимую ему информацию. Компактный цветной экран имеет диагональ всего 1,32 дюйма. Он показывает данные о спортивной активности пользователя, а также выводит навигационную информацию.

Второй экран работает постоянно и показывает время и прочие сведения. Он выполнен монохромным для экономии энергии. Работают смарт-часы под управлением операционной системы Wear OS.

Данная система разработана Google, поэтому владелец часов может устанавливать на них любые приложения. Кроме того, в устройстве уже установлены программы G-Shock для настройки девайса, сбора и анализа данных.