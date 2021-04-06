Джеймс Вулси, экс-руководитель ЦРУ, во время беседы с авторами видеоканала The Black Vault, отметил, что допускает появление на Земле НЛО.

Согласно словам Вулси, с его знакомым произошел невероятный инцидент – тому удалось остановить самолет на высоте примерно 12 километров, после чего воздушное судно перестало вести себя как простой летательный аппарат. Бывший глава американского разведывательного ведомства не знает, что именно тогда случилось, однако эту историю он услышал от надежного источника.

В СМИ отмечают, что ранее Джон Бреннан (возглавлял ЦРУ в течение пяти лет) сообщил, что люди вряд ли являются единственными разумными существами во всем мире. Позднее Джон Рэтклифф, предыдущий глава ведомства, заявил, что случаев контакта с НЛО намного больше, чем рассказывается общественности.