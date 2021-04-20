Оксфордский университет взялся за изучение возможности повторного заражения коронавирусом, к которому привлекаются добровольцы. Сообщается, что за участие в этом эксперимента британцам будут платить 5 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на рубли составляет полмиллиона.

Главная цель ученых заключается в том чтобы выяснить, насколько эффективно защищает иммунитет тех людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Сперва испытуемых подвергнут заражению, а затем на 17 суток изолируют в соответствующим образом оснащенном медицинском центре. Если потребуется лечение, то оно будет предоставлено.

Напомним, что американские ученые уже проводили подобный эксперимент со своими гражданами, переболевшими коронавирусом. В результате лишь 10 процентов уже выздоровевших пациентов заразились второй раз.