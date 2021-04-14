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В издании Times отметили, что Великобритания планирует осуществить вывод практически всех своих вооруженных сил с территории Афганистана. Точный процент при этом не называется.

На данный момент времени в этой ближневосточной стране дислоцируются 750 британских военных. Авторы материала отмечают, что оставшимся войскам придется очень сложно без поддержки Соединенных Штатов, так как британские силы зачастую использовали инфраструктуру, созданную американцами.

Британия может также отдать афганскому правительству академию, в которой ее военнослужащие проводили подготовку афганских бойцов. Ранее отмечалось, что Джозеф Байден, американский лидер, планирует вывести войска США из Афганистана до 11 сентября текущего года.

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