читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Apple планирует в скором времени продемонстрировать широкой публике гарнитуру дополненной реальности собственного производства. Эксперт издания Bloomberg Марк Гурман заявляет, что это большое событие, так как подобных новинок бренд из Купертино не показывал уже почти 6 лет.

Пока известно, что гарнитуру оснастят двумя экранами с разрешением 8K, около десяти компактных видеокамер для наблюдения за жестикуляцией пользователя и еще одну – для неусыпного отслеживания взгляда. О других технических параметрах девайса пока ничего неизвестно.

Авторы издания сообщают, что после анонса пользователям придется подождать еще около года, пока гарнитура появится в продаже. Все дело в том, что первый образец достанется разработчикам, которые займутся доведением его до совершенства.

Вам может понравиться

Компания Apple может выпустить iPhone с задней панелью в стиле тёрки

Компания Apple оформила патент на корпус устройства в новой стилистике. Как сообщается, внешне новый дизайн несколько напоминает тёрку для сыра. Согласно документам компании, эта структура является трёхмерной, она состоит из
  • Анна
  • 31.03.2021
  • читать 1 минуту

Американец скачал фишинговое приложение в AppStore и потерял почти миллион долларов

Фишинговое приложение Trezor, которое было размещено в Apple AppStore, лишило американского пользователя iPhone 1 миллиона долларов в биткоинах. Он просто установил «кошелек» и ввел данные для входа, благодаря чем злоумышленники

Аналитики раскрыли подробности о камерах нового iPhone 13

Инсайдерские ресурсы продолжают приближать осень 2021 года, строя догадки о том, каким будет очередной iPhone от компании Apple. Они еще не знают, назовут ли его iPhone 13 или придумают хитрый
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 1 апреля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Армавир: погода, 1 апреля – переменная облачность, до 3 °C |