Компания Apple планирует в скором времени продемонстрировать широкой публике гарнитуру дополненной реальности собственного производства. Эксперт издания Bloomberg Марк Гурман заявляет, что это большое событие, так как подобных новинок бренд из Купертино не показывал уже почти 6 лет.

Пока известно, что гарнитуру оснастят двумя экранами с разрешением 8K, около десяти компактных видеокамер для наблюдения за жестикуляцией пользователя и еще одну – для неусыпного отслеживания взгляда. О других технических параметрах девайса пока ничего неизвестно.

Авторы издания сообщают, что после анонса пользователям придется подождать еще около года, пока гарнитура появится в продаже. Все дело в том, что первый образец достанется разработчикам, которые займутся доведением его до совершенства.