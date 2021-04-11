Группа американских биологов определила, что коронавирусные частицы способны выживать в слюне, крови и прочих биологических жидкостях до 3-х недель.

Согласно словам исследователей, ранее в подобных опытах использовались обычные растворы, то есть до этого никто не пытался проверить, насколько долго COVID-19 может жить в биологических жидкостях зараженного. Проведенные эксперименты продемонстрировали, что в большинстве из них его частицы остаются активными в течение 21 дня.

В рамках проведенного опыта ученые собрали образцы слез, крови, слюны и прочих жидкостей у пациентов с коронавирусом. Затем они высчитали количество вирусных частиц и начали следить за изменениями в их численности и жизнеспособности. При комнатной температуре они оставались активными на протяжении трех-четырех дней, а при минусовой – одной-трех недель.