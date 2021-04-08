Ученым удалось разгадать загадку исполинских студенистых шаров, которые в 2019 году были обнаружены у норвежских берегов. Эти странные предметы попадаются исследователям в разных регионах Мирового океана с 80-х годов прошлого столетия, однако понять, что они собой представляют, удалось только сейчас.

Дайверы, принимавшие участие в исследовании, собрали 4 образца загадочных шаров и спрятали их в бутылки из пластика. Потом образцы были заморожены на некоторое время.

После их разморозки ученые проанализировали биоматериал и выяснили, что это яйца кальмаров. Которые скрываются под толстым слоем слизи.

Выяснилось, что шары строит самка кальмара. Она выделяет слизь, создает из них своеобразную капсулу, а затем откладывает в нее яйца. Когда потомство вылупляется, капсула самоуничтожается.

Ученые заявили, что подход самок к безопасности потомства выглядит весьма интересно.