читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученым удалось разгадать загадку исполинских студенистых шаров, которые в 2019 году были обнаружены у норвежских берегов. Эти странные предметы попадаются исследователям в разных регионах Мирового океана с 80-х годов прошлого столетия, однако понять, что они собой представляют, удалось только сейчас.

Дайверы, принимавшие участие в исследовании, собрали 4 образца загадочных шаров и спрятали их в бутылки из пластика. Потом образцы были заморожены на некоторое время.

После их разморозки ученые проанализировали биоматериал и выяснили, что это яйца кальмаров. Которые скрываются под толстым слоем слизи.

Выяснилось, что шары строит самка кальмара. Она выделяет слизь, создает из них своеобразную капсулу, а затем откладывает в нее яйца. Когда потомство вылупляется, капсула самоуничтожается.

Ученые заявили, что подход самок к безопасности потомства выглядит весьма интересно.

Вам может понравиться

В 3D-печатном биореакторе вырастили мини-копию человеческого мозга

Индийские и американские ученые разработали недорогой 3D-печатный биореактор, который позволяет сперва печатать, а затем выращивать органоиды. Так, в порядке эксперимента они сумели создать мини-копию человеческого мозга. Ученые рассказали, что в

В балтийском янтаре нашли ранее неизвестные ученым антибиотики

Группа специалистов из США тщательно исследовала балтийский янтарь и нашла в нем значительное число абсолютно новых молекул природных антибиотиков. Согласно словам Элизабет Эмброуз, одной из создательниц исследования, ученые и раньше

Ученые рассказали об отличиях в размерах мужского и женского мозга

Американские исследователи сообщили, что мужской мозг в среднем на одиннадцать процентов больше женского. Однако данные различия связаны с тем, что женщины сами по себе меньше мужчин. Ученые также отметили, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C |