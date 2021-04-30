Группа биологов из США выяснила, как изменился в размерах мозг млекопитающих за 150 000 000 лет. Это позволило ей проанализировать соотношение между величиной тела и мыслительного органа.

В рамках данного исследования эксперты изучили свыше 1,4 тысячи видов животных, включая доисторических созданий. В результате они выяснили, что размеры тел и мозгов млекопитающих в ходе эволюции не идут по одной прямой линии. Обладатели самых больших мозгов пришли к текущему состоянию различными способами. Например, у слонов мыслительный орган увеличился вместе с телом, а у дельфинов тело, напротив, становилось все меньше (схожие процессы происходили у вымерших предков людей).

При этом на отношение размеров тела и мозга влияют большое количество разных факторов. К примеру, у птиц головной орган уменьшился, так как для полета необходимо много энергии, а тащить лишний груз – слишком затратное дело. Эксперты также выяснили, что наиболее значительные изменения данных параметров происходили в рамках масштабных вымираний, то есть 66 и 34 миллиона лет назад.